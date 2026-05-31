ЧЕ-2026 в Варне, давление украинцев, отказ Винер: как живет Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в мае отпраздновала свое 43-летие. Чем она занимается после завершения спортивной карьеры, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Кабаева

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте. В 11 лет переехала в Москву и начала заниматься художественной гимнастикой под руководством тренера Ирины Винер. В 1996 году дебютировала в составе сборной России.

В феврале 2002 года решением дисциплинарной комиссии FIG спортсменка была дисквалифицирована на два года за допинг, в ее крови было обнаружено запрещенное вещество фуросемид. Позднее российская сторона в ходе разбирательства в CAS доказала факты нарушения вскрытия пробы В.

В 2002 году Кабаева вернулась на международные соревнования и на Играх в Афинах в 2004 году взяла олимпийское золото. Также она является пятикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой России. Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году после травмы ноги.

Чем занималась Кабаева в Госдуме, почему ушла из политики

В 2007 году Алина Кабаева вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации, где занималась вопросами страхования спортсменов. После ухода из спорта стала депутатом Госдумы, в частности выступала соавтором инициативы о запрете американцам усыновлять российских детей.

В 2014 году Кабаева завершила депутатскую деятельность досрочно по собственному желанию.

«Видя, как горели у Алины глаза при виде маленьких гимнасток, я могу предположить, что она это делает ради того, чтобы открыть собственную школу, чтобы быть там полной хозяйкой, чего нельзя делать, будучи депутатом Госдумы», — объясняла решение Кабаевой уйти из органов власти депутат Госдумы Светлана Журова.

После ухода из Госдумы Кабаева стала председателем совета директоров Национальной медиа группы. В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию, получила степень кандидата педагогических наук. В 2022 году открыла свою академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи.

Алина Кабаева

Что говорила Кабаева об СВО

После начала спецоперации Алина Кабаева попала под санкции ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и Украины.

Она не комментировала эти решения, однако негативно отнеслась к санкциям против российских спортсменов.

Кабаева назвала санкции «позорными» и раскритиковала спортивных чиновников, которых, по ее словам, «очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов».

«Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта», — сказала она.

Как Кабаева испытала на себе давление украинцев

Алина Кабаева на чемпионате мира в 2003 году обошла украинскую спортсменку Анну Бессонову, взяв золото. Гимнастка призналась, что тогда ощутила на себе давление со стороны украинцев.

«Было много некрасивых выпадов со стороны украинцев, которые предупредили, что готовят нам сюрприз. И подготовили: весь зал был заполнен их болельщиками и флагами. И даже когда на ковер выходили российские спортсменки, трибуны выкрикивали фамилию Бессоновой. Но они не знают наших с Ирой Чащиной (гимнастка. — NEWS.ru) характеров! Чем больше нас злишь, тем лучше мы выступаем. Благодаря врагам я и победила», — рассказывала она.

Чем сейчас занимается Кабаева

Алина Кабаева возглавляет свою академию «Небесная грация» в Сочи. Ее воспитанницы приняли участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне: Яна Заикина завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой, а Ксения Савинова взяла серебро в упражнении с обручем.

Когда на церемонии награждения звучал российский гимн, украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза, чтобы не слышать и не видеть государственные символы РФ.

Кабаева лично присутствовала на соревнованиях и участвовала в подготовке спортсменок к выступлениям.

Тренер Ирина Винер в 2024 году после ухода с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики призналась, что неоднократно предлагала Алине Кабаевой заменить ее в должности, но спортсменка «на протяжении 10 лет все время отвечала отказом».

Личную жизнь Кабаева не комментирует.

