31 мая 2026 в 15:43

Загадочные взрыв и стрельба произошли в европейском городе

Стрельба и взрыв произошли в Кельне с разницей в полтора часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кельне с разницей в полтора часа произошли стрельба и взрыв, сообщила пресс-служба городской полиции. Выстрелы раздались около 04:30 утра 31 мая в Латинском квартале — популярном студенческом и развлекательном районе.

Неизвестные стреляли из движущейся машины, серьезные ранения получил 32-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели операцию. Подозреваемых разыскивают, причины нападения пока неясны, полиция рассматривает версию о связи с организованной преступностью.

Примерно через полтора часа после стрельбы прогремел взрыв в центре Кельна — устройство сработало перед закрытым кальянным баром. Один из местных жителей незначительно отравился дымом. По данным полиции, никаких признаков связи между стрельбой и взрывом пока нет.

Ранее в Сан-Диего (США) произошла стрельба в мечети, в результате которой погибли пять человек. Среди жертв оказались и двое нападавших подростков в возрасте 17 и 19 лет. Правоохранители считают, что атака могла быть совершена на почве ненависти.

