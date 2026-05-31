В деле об избиении школьницы в Москве появилась новая версия событий Мать обвиняемой заявила, что избитая в Москве школьница первой напала на ее дочь

Мать одной из женщин, которых обвиняют в избиении школьницы в ЖК «Саларьево парк» в Москве, заявила, что первой агрессию проявила сама девочка. По ее словам, которые передает Telegram-канал РЕН-ТВ, ее дочь начала снимать подростка на телефон после того, как та пыталась открыть дверь подъезда.

Собеседница утверждает, что школьница ударила женщину пластиковой лопаткой, а затем вместе с подругой попыталась выхватить у нее телефон. По ее версии, во время этого телефон случайно попал одной из девочек в голову. Она также заявила, что женщина зафиксировала телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

Кроме того, мать обвиняемой отвергла обвинения в национализме и сообщила, что женщины якобы пытались помочь школьнице после инцидента. По ее словам, по факту произошедшего обе стороны обратились в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии. Школьницу оскорбляли из-за национальности, хватали за волосы, били ногами, а затем ударили по голове самокатом.