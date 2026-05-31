ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 16:03

Появились кадры пробитого дроном ВСУ энергоблока ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов опубликовал фото последствий атаки ВСУ на ЗАЭС. На кадрах видно, что в шестом энергоблоке станции пробита дыра. На месте работают эксперты МАГАТЭ.

ВСУ атаковали объект 30 мая. Уточнялось, что радиационный фон на станции остается в норме, нарушений техпроцессов не зафиксировано. Никто не пострадал, критических нарушений нет, заявляли на станции.

Также Ульянов сообщил, что специалисты МАГАТЭ проводят инспекцию места попадания украинского дрона на шестом энергоблоке Запорожской АЭС. Глава Росатома Алексей Лихачев уточнял, что беспилотник управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного удара.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее заявила, что прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока станции свидетельствует о пренебрежении Киевом принципами ядерной безопасности. Руководство АЭС в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярно происходящие провокации.

Регионы
Запорожская область
МАГАТЭ
атаки ВСУ
ЗАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.