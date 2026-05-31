Появились кадры пробитого дроном ВСУ энергоблока ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов опубликовал фото последствий атаки ВСУ на ЗАЭС. На кадрах видно, что в шестом энергоблоке станции пробита дыра. На месте работают эксперты МАГАТЭ.

ВСУ атаковали объект 30 мая. Уточнялось, что радиационный фон на станции остается в норме, нарушений техпроцессов не зафиксировано. Никто не пострадал, критических нарушений нет, заявляли на станции.

Также Ульянов сообщил, что специалисты МАГАТЭ проводят инспекцию места попадания украинского дрона на шестом энергоблоке Запорожской АЭС. Глава Росатома Алексей Лихачев уточнял, что беспилотник управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного удара.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее заявила, что прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока станции свидетельствует о пренебрежении Киевом принципами ядерной безопасности. Руководство АЭС в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярно происходящие провокации.