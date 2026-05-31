31 мая 2026 в 16:26

В Госдуме выдвинули важную инициативу для поддержки семей с детьми

Депутат Панеш: появление детей должно суммарно снижать ставку по ипотеке

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Количество детей должно пропорционально снижать ставку по ипотеке, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). По его словам, на момент рождения пяти и более детей процент должен составлять 0,5 процента.

Единовременная выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки предоставляется один раз при рождении третьего ребенка (или последующего, если ранее это право не использовалось). Эта мера помогла миллионам семей, но она не стимулирует рождение следующих детей. Семья с тремя детьми получила 450 тыс. и дальше — ничего. А рожать четвертого, пятого — еще большие расходы, а ипотека как висела, так и висит. Я предлагаю привязать ставку к количеству детей в семье на момент оформления или рефинансирования ипотеки: один ребенок — 6 процентов (как сейчас), двое детей — 4 процента, трое детей — 2 процента, четверо детей — 1 процент, пятеро и более детей — 0,5 процента, — заявил он.

Панеш отметил, что предлагаемая председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко инициатива выдавать 450 тыс. рублей для погашения ипотеки при рождении каждого ребенка должна предоставляться, начиная с третьего. По его словам, такой законопроект поможет многодетным семьям.

Недавно Валентина Матвиенко предложила выдавать 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении каждого последующего ребенка. Я поддерживаю эту идею, но с уточнением: выплата должна предоставляться при рождении третьего, четвертого, пятого, шестого и так далее детей. То есть не «один раз на семью», а «один раз на каждого ребенка, начиная с третьего». Это превращает ипотеку в инструмент, который не наказывает многодетную семью, а, наоборот, помогает ей с каждым новым ребенком. Сумму 450 тыс. необходимо ежегодно индексировать на уровень инфляции начиная с 2027 года, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Церемония состоится в Кремле 1 июня, в Международный день защиты детей.

Александрина Гуловская
