Трое подростков пострадали в кровавой поножовщине в российском регионе В Ингушетии трое молодых людей получили ножевые ранения в драке

Трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет получили ножевые ранения в ходе драки в Ингушетии, сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что угрозы жизни пострадавших нет.

В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району из Ингушской клинической республиканской больницы поступило сообщение о доставлении троих жителей селения Экажево в возрасте 15, 17 и 18 лет с колото-резаными ранениями, — говорится в сообщении.

Конфликт произошел вечером 30 мая возле кафе «Ифтар». По предварительным данным, шестеро неизвестных напали на подростков в ходе драки, нанесли им ножевые ранения, после чего скрылись на трех автомобилях. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для задержания причастных к инциденту.

Ранее в подмосковной полиции сообщили, что в Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков. Один из участников конфликта, как уточнили в полиции, угрожал мужчине ножом. После этого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил.