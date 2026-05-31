Почти 50 человек погибли после взрыва в здании с динамитом

В результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы, где, по данным спасателей, хранилась взрывчатка для горных работ, погибли более 45 человек, сообщает The Associated Press. Около 70 человек пострадали.
Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших, включая шесть детских, и отправили на кремацию. По предварительным данным, повреждены более 100 домов.
Взрыв произошел в деревне Каунгтуп вблизи города Намкхам, расположенного примерно в трех километрах к югу от границы с Китаем. Территория находится под контролем Армии национального освобождения Таан (TNLA) — этнической вооруженной группы, которая периодически вступает в столкновения с центральным правительством Мьянмы.
Армия TNLA заявила в своем Telegram-канале, что на складе экономического департамента группы хранился динамит для горных и карьерных работ. Там также подчеркнули, что проведут расследование причин взрыва.
