ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:01

Почти 50 человек погибли после взрыва в здании с динамитом

В Мьянме 45 человек погибли после взрыва в здании для хранения динамита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы, где, по данным спасателей, хранилась взрывчатка для горных работ, погибли более 45 человек, сообщает The Associated Press. Около 70 человек пострадали.

Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших, включая шесть детских, и отправили на кремацию. По предварительным данным, повреждены более 100 домов.

Взрыв произошел в деревне Каунгтуп вблизи города Намкхам, расположенного примерно в трех километрах к югу от границы с Китаем. Территория находится под контролем Армии национального освобождения Таан (TNLA) — этнической вооруженной группы, которая периодически вступает в столкновения с центральным правительством Мьянмы.

Армия TNLA заявила в своем Telegram-канале, что на складе экономического департамента группы хранился динамит для горных и карьерных работ. Там также подчеркнули, что проведут расследование причин взрыва.

Ранее в Кельне с разницей в полтора часа произошли стрельба и взрыв. Выстрелы раздались в Латинском квартале — популярном студенческом и развлекательном районе.

Азия
Мьянма
взрывы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.