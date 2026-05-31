Волгоградский аэропорт закрылся

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры необходимы для безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Мюнхена временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов из-за угрозы безопасности. Причиной экстренной остановки работы послужила информация о возможном появлении беспилотного летательного аппарата в контролируемой зоне воздушной гавани.

Кроме того, в начале июня полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне будут полностью запрещены. Речь идет о полетах на высотах от 0 до 5100 метров. Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняемых по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них.

