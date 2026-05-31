31 мая 2026 в 23:51

Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области

Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в Саратовской области, свидетельствуют предварительные данные. Он участвовал в процедуре отбора сразу по двум направлениям.

Володин выдвигался по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164, а также претендовал на включение в региональную группу федерального списка партии по единому избирательному округу. Согласно опубликованным данным, по региональному списку председатель Госдумы получил 179 481 голос. В рамках голосования по одномандатному округу за него отдали голоса 48 375 человек.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что более 10 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании. Он выразил благодарность россиянам, которые приняли участие в процедуре отбора кандидатов перед предстоящими выборами. Медведев подчеркнул, что участие граждан имеет важное значение. По его словам, проявление гражданской позиции остается значимым даже на этапе внутрипартийного отбора кандидатов.

