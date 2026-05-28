«Самые добрые слова»: Володин обратился к российским пограничникам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе МАКС поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается 28 мая. По его словам, эти люди несут очень ответственную службу, защищают границы России и первыми встречают опасность.

Самые добрые слова и пожелания нашим ребятам, кто несет службу на границе, в погранвойсках, ветеранам. <...> Давайте пожелаем им успехов, здоровья, чтобы в семьях было все хорошо, — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам пограничной службы ФСБ в День пограничника. Глава государства напомнил, что защитники рубежей испокон веков первыми давали отпор врагу, в частности, в июне 1941 года задержав продвижение нацистов и сорвав планы немецкого командования.

