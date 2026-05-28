Психолог раскрыла главный лайфхак высокобалльников по ЕГЭ

Способность быстро возвращать себе контроль над состоянием в стрессовый момент является главным секретом успешной сдачи Единого госэкзамена, заявила NEWS.ru психолог онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева. По ее словам, даже хорошо подготовленные выпускники часто теряют баллы именно из-за неумения справиться с эмоциями во время итоговой аттестации.

Даже хорошо подготовленные выпускники нередко теряют баллы не из-за незнания предмета, а из-за того, что не справляются со своим состоянием прямо во время экзамена. Главный лайфхак высокобалльников заключается вовсе не в секретной методике решения заданий, а в способности быстро возвращать себе контроль над состоянием в стрессовый момент. Именно этот навык помогает не зависнуть на сложном вопросе, не потерять концентрацию в первые минуты экзамена, а сохранить работоспособность до конца ЕГЭ, — сказала Токарева.

За несколько дней до ЕГЭ психика начинает работать в режиме ожидания угрозы. Мозг воспринимает экзамен как потенциально опасную ситуацию и запускает физиологическую реакцию стресса — выброс адреналина и кортизола. Из-за этого у подростков появляются проблемы со сном, раздражительность, скачки аппетита, навязчивые мысли и ощущение, что все зависит от одного дня. Это нормальная реакция организма на значимое событие, а не признак слабости или плохой подготовки. При этом проблема начинается тогда, когда тревога становится неконтролируемой. Поэтому высокобалльники отличаются не отсутствием волнения, а умением быстро стабилизировать себя прямо во время экзамена, — пояснила Токарева.

Она подчеркнула, что один из самых эффективных приемов — переключение внимания с тревожных мыслей на тело. По словам психолога, перед началом экзамена или уже в аудитории рекомендуется буквально почувствовать физическую опору: упереться ступнями в пол, ощутить спинку стула, сосредоточиться на дыхании. Токарева добавила, что такой прием помогает вернуть мозг из режима паники в реальность и снизить уровень напряжения.

