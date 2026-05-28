Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где состоятся российско-казахстанские переговоры, сообщил Кремль на платформе МАКС. Глава государства находится в Казахстане с трехдневным визитом, в рамках которого также примет участие в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета.

Российского лидера лично поприветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Церемония официальной встречи открылась пролетом истребителей, также в ней принимает участие рота почетного караула. После этого политики проведут переговоры. Ожидается, что будут обсуждаться ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.

Ранее министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что Астана и Москва обсуждают возможность запуска газопровода через территорию Казахстана в Китай. Благодаря этому трубопроводу появится возможность обеспечить северные и восточные территории страны голубым топливом.