Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 09:40

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где состоятся российско-казахстанские переговоры, сообщил Кремль на платформе МАКС. Глава государства находится в Казахстане с трехдневным визитом, в рамках которого также примет участие в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета.

Российского лидера лично поприветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Церемония официальной встречи открылась пролетом истребителей, также в ней принимает участие рота почетного караула. После этого политики проведут переговоры. Ожидается, что будут обсуждаться ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.

Ранее министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что Астана и Москва обсуждают возможность запуска газопровода через территорию Казахстана в Китай. Благодаря этому трубопроводу появится возможность обеспечить северные и восточные территории страны голубым топливом.

Власть
Казахстан
Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинокритик оценил планы Калюжного попробовать себя в качестве режиссера
Россиянам рассказали, как защититься от шаровой молнии
Глава СВР раскрыл, за что борется и на что напорется Европа
Шойгу раскрыл истинную причину напряженности в мире
Пентагон подготовился к нападению на еще одну страну
Токаев высоко оценил переговоры с Путиным в узком формате
В МИД оценили возможности НАТО блокировать Калининград
«Не соответствует действительности»: МИД Украины намекнул на ложь Каллас
В Омске исчезли два сапбордиста
Раскрыто, почему Зеленскому нет смысла выпрашивать системы ПВО у Трампа
Эксперт предупредил о рисках для бизнеса при увеличении отпуска до 35 дней
Латвия отращивает «зубы» на границе с Россией за счет своих граждан
«Мы будем рады их увидеть»: Песков о приезде Кушнера и Уиткоффа в Россию
Шойгу назвал число государств, противостоящих России на Украине
Федерация хоккея России добилась важной победы против IIHF
Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака
Загадочные «летающие апельсины» заметили в небе над Россией
Взрыв на заводе в США убил 11 рабочих
Миллениалы массово поехали в Китай ради избавления от морщин и бессонницы
Каллас сделала резкое заявление о выборе переговорщика с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.