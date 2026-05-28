Раскрыто, почему Зеленскому нет смысла выпрашивать системы ПВО у Трампа

Западные системы противовоздушной обороны не помогут ВСУ остановить российские ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, единственная цель обращения президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу — это привлечь внимание.

Какое бы ПВО на Украине ни было, даже самое современное, это никак не поможет ВСУ. Российские ракеты «Кинжал», «Искандер-М» и другие являются гиперзвуковыми. В мире нет систем ПВО и ПРО, которые умеют обнаруживать и перехватывать такое оружие. Поэтому это бесполезная попытка защитить Киев с помощью американских, французских и немецких систем. Почему Зеленский обращается к Трампу? Потому что глава Белого дома стал в последнее время уделять очень мало внимания Украине. Поэтому надо «вернуть папочку в семью», чтобы он защищал Киев и воздействовал на Владимира Путина, — сказал Литовкин.

У ВСУ же есть американские комплексы Patriot. Они также не в состоянии перехватить российские ракеты. Тем более, что Patriot — это вообще расхваленная система, которая не соответствует тем восторгам, которые раздаются в ее адрес в мировой прессе или Соединенных Штатах. У нее даже есть так называемая мертвая зона от земли до 100 метров. В ней система вообще ничего не видит. Даже беспилотники, которые летят в этой зоне, спокойно ее обходят, — заключил Литовкин.

Ранее экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, ссылаясь на письмо Зеленского Трампу, заявила, что политик поставил Вашингтон в сложное положение. По ее словам, лидер европейской страны отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии».