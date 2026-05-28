Путин отметил общую память России и Казахстана о ВОВ

Путин: Россия и Казахстан чтут подвиг героев Великой Отечественной войны

Россия и Казахстан чтут великий подвиг фронтовиков и тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в общую победу в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер выразил искреннюю признательность коллеге за его недавний рабочий визит в Москву на праздничные торжества по случаю 9 Мая, передает ТАСС.

Мы чтим ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, внесших решающий вклад в спасение мира от нацизма, — указал Путин.

Ранее Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате. Президент РФ в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особые личные связи между Путиным и Токаевым позволяют им открыто обсуждать любые актуальные темы. По его словам, это доверие является основой для продуктивного диалога по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.