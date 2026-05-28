Путин раскрыл позицию России в рейтинге покупательной способности

Россия стабильно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров, проходящих в узком составе. В рейтинге государство расположилось после Китая, США и Индии, передает пресс-служба Кремля.

Россия со своей стороны продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Это уверенно, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, — констатировал Путин.

В ходе переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал республику и Россию братскими и дружественными странами, имеющими много общего. Он также отметил, что народы обоих государств искренне заинтересованы в продолжении активного сотрудничества.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен рассказал о планах Евросоюза по борьбе с топливным кризисом в странах ЕС. По его словам, Брюссель рассматривает «худшие варианты» развития событий и может ввести ограничения на продажу топлива.