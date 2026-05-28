28 мая 2026 в 12:01

«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске

В базу «Миротворца» внесли еще девять сотрудников колледжа в Старобельске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу еще девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР, следует из данных ресурса. Кроме того, администраторы внесли данные учительницы средней школы из села Зориковка в ЛНР.

В список попали восемь женщин и один мужчина. Авторы сайта обвинили их в якобы покушении на суверенитет Украины и распространении пропаганды среди несовершеннолетних.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее персональные данные сотрудников Старобельского профессионального колледжа уже появлялись в базе украинского сайта «Миротворец». В списки были внесены девять работников учебного заведения.

До этого на сайт внесли восемь детских врачей из ДНР. Персональные данные медиков появилась на сайте «Миротворец» 23 мая.

Европа
ЛНР
Миротворец
Старобельск
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

