«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу еще девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР, следует из данных ресурса. Кроме того, администраторы внесли данные учительницы средней школы из села Зориковка в ЛНР.

В список попали восемь женщин и один мужчина. Авторы сайта обвинили их в якобы покушении на суверенитет Украины и распространении пропаганды среди несовершеннолетних.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее персональные данные сотрудников Старобельского профессионального колледжа уже появлялись в базе украинского сайта «Миротворец». В списки были внесены девять работников учебного заведения.

До этого на сайт внесли восемь детских врачей из ДНР. Персональные данные медиков появилась на сайте «Миротворец» 23 мая.