28 мая 2026 в 12:32

«Позиции близки»: Путин заявил о тесной координации России и Казахстана

Позиции Москвы и Астаны во внешней политике близки и во многом даже совпадают, заявил президент России Владимир Путин в рамках переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер прибыл в республику с трехдневным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

По большинству из них (ключевых международных вопросов. — NEWS.ru) позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают. Наши страны координируют подходы в ООН и других многосторонних форматах — СНГ, ОДКБ, ШОС, — уточнил Путин.

Ранее Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным и уточнил, что политик выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для российского государства. Он также выразил уверенность в том, что Москва никогда не утратит лидирующих позиций в глобальной экономике.

До этого Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства. В документе обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса сотрудничества двух государств. Первая основа — это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства.

