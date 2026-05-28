Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ Эксперт по ЖКХ Бондарь: счетчики воды позволят снизить коммунальные платежи

Установка счетчиков воды и света поможет сэкономить на коммунальных платежах, рассказал Lenta.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что некоторым семьям доступны субсидии.

Например, установка счетчиков на воду и свет сразу уберет 50-процентную наценку, которую могли начислять при расчете по нормативам. Переход на многотарифный учет электроэнергии может быть выгоднее, но потребует контроля привычек. Благодаря автоматизации можно настроить отложенный старт на стиральной и посудомоечной машинах для работы после 23:00 при двухтарифном счетчике, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что субсидия рассчитывается на основе региональных стандартов и предоставляется на полгода. По его словам, она обеспечивает поддержку на период осеннего роста тарифов.

Ранее эксперт по ЖКХ Вячеслав Соколов рассказал, что перерасчет за некачественную воду из крана предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг. Размер перерасчета зависит от срока устранения аварийной ситуации, то есть срока непредоставления либо некачественного предоставления услуг.