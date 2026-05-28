Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:16

Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: счетчики воды позволят снизить коммунальные платежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Установка счетчиков воды и света поможет сэкономить на коммунальных платежах, рассказал Lenta.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что некоторым семьям доступны субсидии.

Например, установка счетчиков на воду и свет сразу уберет 50-процентную наценку, которую могли начислять при расчете по нормативам. Переход на многотарифный учет электроэнергии может быть выгоднее, но потребует контроля привычек. Благодаря автоматизации можно настроить отложенный старт на стиральной и посудомоечной машинах для работы после 23:00 при двухтарифном счетчике, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что субсидия рассчитывается на основе региональных стандартов и предоставляется на полгода. По его словам, она обеспечивает поддержку на период осеннего роста тарифов.

Ранее эксперт по ЖКХ Вячеслав Соколов рассказал, что перерасчет за некачественную воду из крана предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг. Размер перерасчета зависит от срока устранения аварийной ситуации, то есть срока непредоставления либо некачественного предоставления услуг.

Общество
ЖКХ
счетчики
субсидии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.