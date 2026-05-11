День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 12:27

Россиянам раскрыли, как сэкономить на оплате газа 28 тыс. рублей

Финансовый эксперт Решетников: установка счетчика газа позволит сэкономить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне могут ежегодно экономить на оплате газа до 28 тыс. рублей благодаря установке индивидуального счетчика газа и программируемого термостата для отопления, заявил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. По его словам, счетчик окупится в течение одного-двух лет.

Счетчик газа — (экономия. — NEWS.ru.) 200–800 рублей в месяц, 2400–9600 рублей в год. Термостат на котел — 500–1500 рублей в месяц и 6000–18000 рублей в год, — уточнил эксперт.

Решетников пояснил, что благодаря счетчику россияне смогут платить по фактическому расходу газа. А термостат позволит снижать температуру ночью и во время отсутствия жильцов в доме.

Ранее директор по маркетингу страховой компании Алена Новикова сообщила, что накопительное страхование жизни поможет обезопасить доход семьи. По ее словам, данный продукт подойдет для достижения долгосрочных финансовых целей.

Также финансист Данила Ладнюк посоветовал россиянам откладывать 20% дохода на сбережения. По его словам, финансовая грамотность — это не только экономия, но и система, помогающая контролировать незаметные траты.

Общество
Россия
газ
счетчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, что повлияет на возобновление переговоров по Украине
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.