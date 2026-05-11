Россиянам раскрыли, как сэкономить на оплате газа 28 тыс. рублей

Россияне могут ежегодно экономить на оплате газа до 28 тыс. рублей благодаря установке индивидуального счетчика газа и программируемого термостата для отопления, заявил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. По его словам, счетчик окупится в течение одного-двух лет.

Счетчик газа — (экономия. — NEWS.ru.) 200–800 рублей в месяц, 2400–9600 рублей в год. Термостат на котел — 500–1500 рублей в месяц и 6000–18000 рублей в год, — уточнил эксперт.

Решетников пояснил, что благодаря счетчику россияне смогут платить по фактическому расходу газа. А термостат позволит снижать температуру ночью и во время отсутствия жильцов в доме.

Ранее директор по маркетингу страховой компании Алена Новикова сообщила, что накопительное страхование жизни поможет обезопасить доход семьи. По ее словам, данный продукт подойдет для достижения долгосрочных финансовых целей.

Также финансист Данила Ладнюк посоветовал россиянам откладывать 20% дохода на сбережения. По его словам, финансовая грамотность — это не только экономия, но и система, помогающая контролировать незаметные траты.