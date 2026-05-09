День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 07:15

Россиянам рассказали, какой метод накопления защитит доход семьи

Маркетолог Новикова: накопительное страхование жизни защитит доход семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Накопительное страхование жизни поможет обезопасить доход семьи, заявила NEWS.ru директор по маркетингу страховой компании Еveria life Алена Новикова. По ее словам, данный продукт подойдет для достижения долгосрочных финансовых целей.

Ключевое отличие накопительного страхования жизни от банковского вклада заключается в назначении продукта. Депозит решает задачу размещения свободных денежных средств на определенный период и позволяет управлять деньгами относительно гибко, включая возможность досрочного закрытия счета. НСЖ изначально строится как инструмент долгосрочного финансового планирования. При этом продукт выполняет не только накопительную функцию, но и обеспечивает страховую защиту, что делает его более функциональным, — поделилась Новикова.

Она подчеркнула, что процент по депозиту фиксирован и известен с самого начала. По словам эксперта, в накопительном страховании, напротив, сумма выплат зависит от гарантированной части и потенциального дополнительного дохода, который образуется в ходе управления страховыми резервами.

Различается и режим доступа к средствам. Банковский вклад позволяет вернуть деньги в любой момент с потерей части дохода, но с сохранением основной суммы. В НСЖ досрочное прекращение договора приводит к выплате выкупной суммы, которая на первых этапах может быть ниже объема внесенных средств. Такая конструкция формирует дисциплину накоплений и ориентирует продукт на достижение долгосрочных финансовых целей. В практической финансовой модели оба решения используются совместно, — заключила Новикова.

Ранее финансист Данила Ладнюк посоветовал россиянам откладывать 20% дохода на сбережения. По его словам, финансовая грамотность — это не только экономия, но и система, помогающая контролировать незаметные траты.

Общество
деньги
семьи
вклады
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.