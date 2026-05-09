Россиянам рассказали, какой метод накопления защитит доход семьи

Накопительное страхование жизни поможет обезопасить доход семьи, заявила NEWS.ru директор по маркетингу страховой компании Еveria life Алена Новикова. По ее словам, данный продукт подойдет для достижения долгосрочных финансовых целей.

Ключевое отличие накопительного страхования жизни от банковского вклада заключается в назначении продукта. Депозит решает задачу размещения свободных денежных средств на определенный период и позволяет управлять деньгами относительно гибко, включая возможность досрочного закрытия счета. НСЖ изначально строится как инструмент долгосрочного финансового планирования. При этом продукт выполняет не только накопительную функцию, но и обеспечивает страховую защиту, что делает его более функциональным, — поделилась Новикова.

Она подчеркнула, что процент по депозиту фиксирован и известен с самого начала. По словам эксперта, в накопительном страховании, напротив, сумма выплат зависит от гарантированной части и потенциального дополнительного дохода, который образуется в ходе управления страховыми резервами.

Различается и режим доступа к средствам. Банковский вклад позволяет вернуть деньги в любой момент с потерей части дохода, но с сохранением основной суммы. В НСЖ досрочное прекращение договора приводит к выплате выкупной суммы, которая на первых этапах может быть ниже объема внесенных средств. Такая конструкция формирует дисциплину накоплений и ориентирует продукт на достижение долгосрочных финансовых целей. В практической финансовой модели оба решения используются совместно, — заключила Новикова.

