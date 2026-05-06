Инвестор объяснил, как грамотно управлять личным бюджетом

Россиянам, которые хотят грамотно управлять личным бюджетом, следует откладывать 20% от него для накоплений, заявил NEWS.ru квалифицированный инвестор, основатель семейного офиса D1 Capital финансист Данила Ладнюк. По его словам, финансовая грамотность представляет собой не жесткую экономию, а полноценную систему, позволяющую контролировать незаметный отток денег.

Финансовая грамотность — это не жесткая экономия, а система, где деньги перестают утекать незаметно. Как научиться управлять личным бюджетом? Первое — месяц записывать каждую трату. От аренды до кофе. Банки уже учитывают расходы по категориям, просто откройте приложение. Второе — распределение. Правила управления бюджетом начинаются с формулы 50/30/20: 50% на обязательное — это жилье, еда, транспорт, 30% — на желания и 20% — на накопления. Пропорции можно менять, но принцип «разделить до того, как потратить» — нет, — пояснил Ладнюк.

По его мнению, ключевым лайфхаком становится принцип «заплати себе первому». Инвестор отметил, что после получения зарплаты необходимо сразу отложить определенный процент, а не остатки неизрасходованных денег. Эксперт добавил, что для начала достаточно откладывать 5–10% бюджета.

Главный лайфхак в правилах управления бюджетом — платите себе первому. Получили зарплату — сразу отложите фиксированную сумму. Не то, что осталось в конце месяца, а определенный процент. Начните с 5–10%, затем доведите до 20%. Как распределять семейный бюджет? Привязывайте накопления к цели. «Отложу подушку безопасности 300 тыс. рублей за год» — это план. «Надо бы копить» — это благое намерение, которое ни к чему не приведет. Раз в месяц проводите пятиминутную ревизию. Сравните план с фактом. Где перерасход и почему? Это предотвращает долги лучше любого приложения, — заключил Ладнюк.

Ранее председатель правления АО «Свой Банк» Андрей Морозов заявил, что наиболее выгодные условия для сбережений сейчас сосредоточены в горизонте до полугода, а не на длинных депозитах. По его словам, доходности по краткосрочным вкладам сохраняются в районе 13–14%.

