Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 16:11

Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки

Финансист Морозов: вклады на шесть месяцев остаются самыми выгодными для россиян

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наиболее выгодные условия для сбережений сейчас сосредоточены в горизонте до полугода, а не на длинных депозитах, заявил NEWS.ru председатель правления АО «Свой Банк» Андрей Морозов. 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. На этом фоне доходности по краткосрочным вкладам сохраняются в районе 13–14%, тогда как длинные продукты уже заложили в цену будущее смягчение политики, пояснил эксперт.

Наиболее привлекательные условия по-прежнему сосредоточены в сегменте трех — шести месяцев, — сказал Морозов.

Эксперт, отметил, что доходности по депозитам уже отошли от прошлогодних пиков и сейчас держатся в районе 13–14% по коротким продуктам. По его словам, банки заранее закладывали смягчение политики ЦБ в свои линейки, поэтому резкого падения ставок по вкладам ждать не следует. Он также пояснил, что быстрее всего на решение регулятора реагируют вклады сроком до полугода.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. Регулятор подчеркнул, что возможность дальнейшего снижения ставки будет зависеть от того, как быстро и устойчиво замедляется инфляция, какая у нее динамика ожиданий, а также от того, насколько велики внешние и внутренние риски.

Экономика
Банк России
ключевая ставка
вклады
депозиты
Наталья Петрова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.