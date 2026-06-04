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04 июня 2026 в 21:58

«Как можно быстрее»: Путин озвучил просьбу России к Армении

Путин: Россия просит Армению как можно быстрее провести референдум по ЕС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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У России есть одна просьба к Армении — провести референдум о возможном вступлении страны в ЕС в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Он призвал провести голосование по этому вопросу как можно быстрее.

Тем более что сам премьер-министр [Армении Никол] Пашинян, он совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее, — сказал Путин.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что запреты на ввоз, которые Россия приняла в отношении части продукции из Армении, — это нормальный рабочий процесс. Это стандартная процедура, связанная с поступлением свежего урожая и новой продукции.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза. Он добавил, что бизнес-делегации работают и ни один товар не останется невостребованным.

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