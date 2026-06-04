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04 июня 2026 в 09:20

В правительстве объяснили запреты на ввоз продукции из Армении

Оверчук назвал нормальным процессом запреты на ввоз продукции из Армении

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Запреты на ввоз, которые Россия приняла в отношении части продукции из Армении, — это нормальный рабочий процесс, а не ограничительные действия, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ПМЭФ. По его словам, это стандартная процедура, связанная с поступлением свежего урожая и новой продукции.

Мы вообще не вводим никаких ограничений для армянского импорта. Идет обычная нормальная работа, связанная с тем, что сейчас новый урожай пошел, новая продукция пошла, естественно, что-то появляется в ходе работы. <…> Это всегда возникает периодически. У нас идет обычная работа, — отметил Оверчук.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Ереван никак не отреагировал на решение России ограничить ввоз томатов из Армении. Перед этим российские надзорные органы ввели защитные меры в отношении импорта армянских овощей.

До этого стало известно, что сельскохозяйственные товары из Армении в последнее время не соответствуют российским нормам. В Россельхознадзоре предположили, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза.

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Алексей Оверчук
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