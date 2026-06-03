Пашинян назвал рынки, куда отправили запрещенную в РФ армянскую продукцию Пашинян: запрещенную в России армянскую продукцию отправили на рынки Евросоюза

Первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями. По его словам, которые передает ТАСС, бизнес-делегации уже работают и ни один товар не останется невостребованным.

Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки, — отметил Пашинян.

Армянский премьер также подчеркнул, что не намерен спорить с Россией, отметив, что его общение с президентом РФ Владимиром Путиным проходит «без нервов». Он рассказал, что у них состоялся очень теплый, дружеский разговор.

И я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь — это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении, — считает он.

Ранее Пашинян во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области дважды попытался запустить в небо белого голубя. Птица должна была стать символом мира, однако выпустить ее в воздух у политика не получилось — голубь возвращался на землю. После двух неудачных попыток питомца вернули его хозяину, который находился среди присутствующих.