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03 июня 2026 в 18:52

Пашинян назвал рынки, куда отправили запрещенную в РФ армянскую продукцию

Пашинян: запрещенную в России армянскую продукцию отправили на рынки Евросоюза

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями. По его словам, которые передает ТАСС, бизнес-делегации уже работают и ни один товар не останется невостребованным.

Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки, — отметил Пашинян.

Армянский премьер также подчеркнул, что не намерен спорить с Россией, отметив, что его общение с президентом РФ Владимиром Путиным проходит «без нервов». Он рассказал, что у них состоялся очень теплый, дружеский разговор.

И я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь — это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении, — считает он.

Ранее Пашинян во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области дважды попытался запустить в небо белого голубя. Птица должна была стать символом мира, однако выпустить ее в воздух у политика не получилось — голубь возвращался на землю. После двух неудачных попыток питомца вернули его хозяину, который находился среди присутствующих.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
товары
Евросоюз
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