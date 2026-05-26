Суд поставил точку в споре ЦБ России и Euroclear Суд разрешил Банку России немедленно взыскать убытки с Euroclear

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России о немедленном взыскании убытков с бельгийского депозитария Euroclear, сообщили юристы иностранной финансовой организации Максим Кульков и Сергей Савельев. Заседание по рассмотрению требования ЦБ было назначено в очень сжатые сроки, передает ТАСС.

Два дня назад [было заседание], — говорится в сообщении.

Ранее Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой о немедленном взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийского Euroclear Bank. Ходатайство поступило 19 мая.

До этого представитель бельгийского депозитария Сергей Савельев заявил, что арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании €200 млрд убытков. Кредитная организация намеревалась оспорить это решение, добавил он.

Кроме того, из отчета международной финансовой компании Euroclear следует, что она перевела Киеву €6,6 млрд (563,6 млрд рублей), полученных в виде прибыли от российских активов. В июне, как ожидается, будет переведено еще €1,4 млрд (120 млрд рублей).