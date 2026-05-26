Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 19:09

Суд поставил точку в споре ЦБ России и Euroclear

Суд разрешил Банку России немедленно взыскать убытки с Euroclear

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России о немедленном взыскании убытков с бельгийского депозитария Euroclear, сообщили юристы иностранной финансовой организации Максим Кульков и Сергей Савельев. Заседание по рассмотрению требования ЦБ было назначено в очень сжатые сроки, передает ТАСС.

Два дня назад [было заседание], — говорится в сообщении.

Ранее Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой о немедленном взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийского Euroclear Bank. Ходатайство поступило 19 мая.

До этого представитель бельгийского депозитария Сергей Савельев заявил, что арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании €200 млрд убытков. Кредитная организация намеревалась оспорить это решение, добавил он.

Кроме того, из отчета международной финансовой компании Euroclear следует, что она перевела Киеву €6,6 млрд (563,6 млрд рублей), полученных в виде прибыли от российских активов. В июне, как ожидается, будет переведено еще €1,4 млрд (120 млрд рублей).

Россия
Банк России
суды
взыскания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии назвали главную цель Европы в переговорах с Россией
Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке
Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова
Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше
«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани
«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса
В России продлят «гаражную амнистию»
Раскрыто, как Галицкий сбежал из России
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву
Британский рэпер подвел россиянку под эшафот
Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением
В Греции обвинили Турцию в нарушении воздушного пространства
Антиправительственное шествие охватило соседнюю России страну
Спокойный интерьер: почему сегодня это новая роскошь
«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву
Армения и США займутся изучением и поставкой полупроводников
Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин
США помогут Армении организовать охрану собственной границы
«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.