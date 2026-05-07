Всплеск интереса россиян к наличным получил простое объяснение

В марте и апреле жители страны стали чаще снимать наличные из-за перемен в налоговой системе и временных сбоев в работе Сети, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, опубликованном на сайте регулятора. Участники встречи пояснили, что переток средств из безналичной формы в бумажную сам по себе не провоцирует ускорение инфляции, а меняет лишь расклад между разными видами денег в обороте.

В марте — апреле также вырос спрос на наличные деньги. Участники [обсуждения] отметили, что это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом и стремлением населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что большинство россиян до сих пор предпочитают держать сбережения в виде «живых» денег. Так он прокомментировал данные о снижении оборота наличности в 2025 году на 3,4%, связав это с изменениями в законодательстве, которые дали банкам право блокировать переводы при подозрениях в мошенничестве.

Кроме того, эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев рассказал, что снятие наличных гражданами РФ не повлияет на темпы роста цен. При сохранении этой тенденции, по его словам, отследить часть расчетов населения станет труднее.