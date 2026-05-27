27 мая 2026 в 18:05

Кто и куда уезжает из Москвы в 2026 году? Регионы и причины

Кто и куда уезжает из Москвы в 2026 году?
Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ 2025 года, Москва по привлекательности для переезда занимает лишь 11-е место, уступая Калининграду, Новороссийску, Ярославлю, Сочи и Краснодару. Почему же столица может отталкивать некоторых россиян? Почему переезд из Москвы в регионы в 2026 году не кажется чем-то шокирующим? Давайте разберемся, куда могут уезжать москвичи на ПМЖ.

Статистика и портрет переезжающего москвича

Начнем со статистики 2026 года. Миграция в столице серьезно не падает. Столица остается главным центром притяжения внутренних мигрантов. А это оказывает значительное влияние на рынок аренды.

А кто вообще чаще всего готов к смене места жительства? Как показывают исследования, треть россиян меняли город проживания в возрасте от 18 до 30 лет (в основном, в студенческие годы), а еще 30% — в период с 25 до 30 лет. Как замечают психологи, это период, когда люди ищут себя. Некоторые даже готовы отправиться в деревни и вымирающее города: об этом интересном явлении последних лет мы уже писали на нашем сайте.

Примечательно, что многие москвичи, переезжая, не стремятся оборвать все связи со столицей. Поэтому популярными направлениями становятся регионы в паре часов езды от Москвы: Калужская, Тульская, Тверская области, а также города Золотого кольца. Здесь можно сохранить возможность периодически бывать в столице, но жить в более спокойной и экологичной обстановке.

А куда уезжают москвичи на ПМЖ, напрямую зависит от их жизненных приоритетов: кто-то ищет море и солнце, кто-то — экологически чистые продукты, а кто-то — возможность жить в просторном доме вместо человейника в Новой Москве. Переезд из Москвы в регионы 2026 года все чаще планируется заранее: люди сдают свои столичные квартиры, создавая финансовую подушку, которая позволяет им чувствовать себя королями жизни в менее дорогих городах.

Причины отъезда: жилье, экология, удаленка, школы, цены

Главный драйвер — это экономика. За цену крошечной студии в пределах МКАД в регионе можно купить просторную квартиру или даже дом. Обсуждая плюсы жизни в регионах для москвичей, эксперты всегда ставят на первое место покупательную способность рубля. Если в Москве ваш доход в 130–150 тысяч рублей — это просто нормальная жизнь, то в условном Пскове это уровень люкс.

Удаленная работа стала важнейшим катализатором подобных переездов. Когда работа больше не привязана к офису в столице, у людей появляется свобода выбора. В 2026 году удаленная занятость открывает те же карьерные перспективы, что и работа в Москве, но позволяет жить в комфортном для себя городе, сохраняя при этом столичный доход.

Еще одна причина — экология. Несмотря на электробусы и парки, Москва остается промышленным и транспортным гигантом с соответствующим качеством воздуха. Для семейных пар этот фактор часто становится решающим.

Цены на услуги в регионах также заметно ниже, чем в столице. При этом зарплаты в крупных промышленных центрах (нефтяные города, Тюмень, Казань) сопоставимы с московскими, а иногда даже превышают их с учетом северных надбавок.

Часто хорошие школы в провинции не имеют очередей на два года вперед и предлагают более индивидуальный подход. Рассматривая плюсы жизни в регионах для москвичей, нельзя забывать и о факторе времени. Отсутствие многочасовых пробок дарит человеку лишние 10–15 часов жизни в неделю — это бесценный ресурс, который невозможно купить. Московский ритм с его вечными пробками, давкой в метро и постоянным цейтнотом выматывает многих.

Топ направлений: Краснодарский край, Калининград, Казань, Тюмень, Сочи

Юг по-прежнему манит россиян теплом. Заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт рассказывала NEWS.ru, что 30% россиян, рассматривающих переезд, выбирают именно города Кубани. Переехавшие в Сочи или Краснодар отмечают более мягкий климат и ощущение непрекращающегося отпуска. При этом стоимость жилья здесь все еще ниже московской, хотя в Сочи она уже сопоставима с питерской. Город же превратился в курорт для тех, кто может позволить себе работать с видом на горы.

Когда мы разбираем, почему переезжают из Москвы в Краснодар современные горожане, на первое место выходит не только климат, но и развитие агрокластеров и фермерства.

Помимо юга, все еще популярен Калининград: «российская Европа» привлекает своей близостью к морю и уникальной архитектурой. Также популярен переезд в города-миллионники: Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Эти мегаполисы в 2026 году предлагают инфраструктуру, практически не уступающую московской: здесь есть и отличные школы, и современные парки, и развитый общепит. Казань, например, выбирают за ее технологичность и безопасность, а Новосибирск — как мощный научный центр с Академгородком. На Дальнем Востоке центром притяжения остается Владивосток.

Переезд в деревню и обустройство усадьбы: романтика или реальность

Особый пласт миграции — это «новые деревенские». Это не те люди, которые едут полоть грядки от безысходности. В 2026 году жизнь в деревне и обустройство усадьбы превратились в высокотехнологичное хобби и стали трендом соцсетей. Мощные спутниковые системы интернета, умные дома и системы автономного энергоснабжения позволяют комфортно жить в сотнях километров от ближайшего офиса. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказывал, что спрос на садовые участки у представителей молодого поколения растет. Образ жизни многих из них меняется главным образом из-за заботы о будущем детей.

Считается, что жизнь в деревне и обустройство усадьбы дает подрастающему поколению то, чего лишены мегаполисы: пространство для игр, чистый воздух и понимание того, как устроена природа. Однако не стоит идеализировать: это направление требует больших вложений. Купить старый дом и превратить его в родовое гнездо с московским комфортом — задача для терпеливых и обеспеченных. Но именно здесь сегодня рождаются самые интересные проекты экопоселений, где соседи — это такие же бывшие москвичи, уставшие от бетона.

Минусы и риски переезда: поиск работы, медицина, климат

Было бы ошибкой рисовать только радужные картины. Очевидные плюсы жизни в регионах для москвичей иногда разбиваются о суровую реальность. Главный риск — это медицина. Да, в крупных центрах вроде Казани она на высоте, но стоит отъехать на 50 километров в сторону деревни — и вы сталкиваетесь с нехваткой узких специалистов и современного оборудования.

Проблема поиска работы также остается актуальной для тех, кто не работает удаленно. Местный рынок труда часто предлагает зарплаты в 2–3 раза ниже московских, а требования к соискателям могут быть специфическими. Климат — еще одна ловушка. После комфортной московской погоды сибирские морозы или южная изнуряющая жара в +40 могут стать тяжелым испытанием для здоровья. Кроме того, существует риск социального вакуума: переехав в регион, москвичи часто обнаруживают, что их привычный круг общения остался далеко, а влиться в местное сообщество не так просто из-за разницы в менталитете.

Истории переехавших: стоит ли овчинка выделки

Чтобы понять, куда уезжают москвичи на ПМЖ и устраиваются с наибольшим успехом, стоит послушать реальные истории.

Если обобщить, к плюсам жизни в регионах для москвичей относят:

  • доступное жилье и возможность купить дом;

  • более низкие цены на продукты и услуги;

  • спокойный, размеренный ритм жизни;

  • хорошую экологию;

  • возможность работать удаленно и сохранять столичный доход;

  • меньше стресса и больше свободного времени.

С другой стороны, есть примеры тех, кто вернулся. Обычно это люди, не сумевшие адаптироваться к более медленному ритму жизни или столкнувшиеся с отсутствием привычных сервисов. В Москве мы привыкли, что любой товар доставят за 15 минут, а в регионах иногда приходится ждать курьера днями.

Тем не менее те, кто уезжает из столицы, найдутся всегда. Люди получают здесь опыт, капитал и связи, а затем уезжают развивать другие территории. Этот процесс оздоравливает страну, распределяя человеческий капитал более равномерно.

Переезд из Москвы в 2026 году — это не бегство, а осознанный выбор в пользу другого качества жизни. Тысячи людей уже доказали, что счастье и благополучие можно найти далеко за пределами МКАД. Главное — взвесить все плюсы и минусы, выбрать направление, которое действительно подходит именно вам, и быть готовым к переменам. Если вы прямо сейчас задумываетесь о том, чтобы сменить шум МКАД на шум прибоя или шелест листвы в собственном саду, знайте: вы далеко не одиноки в этом желании.

Анастасия Фомина
