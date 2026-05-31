В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России Роспотребнадзор назвал эпидситуацию по холере в РФ стабильной

Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильна, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в МАКСе. При этом в ведомстве отметили, что в мире с начала 2026 года зарегистрировали более 78 тыс. случаев этого заболевания, больше всего — в странах Африки.

В Роспотребнадзоре рассказали, что риски распространения холеры в стране отсутствуют. Для предотвращения завозных случаев в РФ действует система «Санитарный щит», который, в частности, предполагает усиленный санитарно-карантинный контроль. Кроме того, российские специалисты разработали тест, который позволяет быстро выявить холерный вибрион.

Ранее стало известно, что с начала мая в штате Борно на северо-востоке Нигерии зафиксировали не менее 37 смертей и более 3 тыс. случаев заражения холерой. Нынешнюю вспышку там называют чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения. Эпидемия охватила 36 районов штата, эпицентром является административный центр Майдугури.