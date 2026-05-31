В США узнали о новых жестких условиях Трампа для Ирана

NYT: Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул ужесточенные условия для заключения сделки с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Обновленные требования уже направлены иранской стороне.

Детали нового предложения Вашингтона не раскрываются. По словам одного из чиновников, изменения призваны усилить давление на Тегеран и ускорить переговоры.

Ранее американский чиновник сообщил, что США вывели из строя сухогруз, который следовал через Оманский залив в иранский порт и пытался прорвать установленную Вашингтоном блокаду. Судно продолжает дрейфовать в заливе, уточнил источник.

Кроме того, чиновник из администрации американского лидера заявил, что Вашингтон и Тегеран способны подписать соглашение до 7 июня. Источник выразил твердую уверенность в успехе переговоров и отметил, что Соединенные Штаты готовы ждать столько, сколько понадобится.

Также руководитель Министерства войны США Пит Хегсет не исключил возможность вывода военнослужащих ВС страны с поврежденных объектов на Ближнем Востоке. Окончательный вердикт, по его словам, вынесет глава Белого дома по окончании противостояния с Ираном.