Мясников назвал причину, из-за которой сердечники могут «плохо закончить»

Мясников предупредил об опасности вечерних ссор для сердечников

Ссоры по вечерам могут представлять смертельную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, это может закончиться плохо.

У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка. — NEWS.ru) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо, — сказал он.

По его словам, для здоровых людей вечерние конфликты не несут серьезной угрозы, однако для пациентов с гипертонией, повышенным холестерином, лишним весом или болезнями сердца риск значительно возрастает. Мясников отметил, что в таких случаях любой сильный стресс может стать критическим фактором.

Ранее Мясников заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний. Он призвал россиян не отказываться от напитка, добавив, что умеренное употребление кофе может способствовать продлению жизни и укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы.