16 марта 2026 в 17:57

Мясников рекомендовал россиянам пить кофе для здоровья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мнение о вреде кофе ошибочно, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.

У нас все время люди говорят, что кофе [пить] нельзя. Что это, знаете, как шампанское по утрам. Кофе — как грех легкий, — отметил Мясников.

Такие представления, по словам эксперта, ошибочны. Врач подчеркнул, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением риска мерцательной аритмии, инфарктов и онкологических заболеваний, включая рак печени. Он призвал россиян не отказываться от напитка, добавив, что умеренное употребление кофе может способствовать продлению жизни и укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что продажи горячего кофе на вынос упали в России в январе и феврале на 3%. При этом средняя стоимость напитка выросла на 8%, до 233 рублей. Одной из причин такой ситуации называют аномальные погодные условия этой зимой. Кроме того, на продажи влияло большое количество праздничных дней, поскольку напиток чаще всего покупают в рабочие дни. Некоторые кофейни не выдержали конкуренции и закрылись. При этом эксперты указали, что в России стала популярной покупка горячего напитка в точках самообслуживания, где он продается по достаточно низким ценам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
