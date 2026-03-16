Мясников рекомендовал россиянам пить кофе для здоровья

Мнение о вреде кофе ошибочно, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.

У нас все время люди говорят, что кофе [пить] нельзя. Что это, знаете, как шампанское по утрам. Кофе — как грех легкий, — отметил Мясников.

Такие представления, по словам эксперта, ошибочны. Врач подчеркнул, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением риска мерцательной аритмии, инфарктов и онкологических заболеваний, включая рак печени. Он призвал россиян не отказываться от напитка, добавив, что умеренное употребление кофе может способствовать продлению жизни и укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что продажи горячего кофе на вынос упали в России в январе и феврале на 3%. При этом средняя стоимость напитка выросла на 8%, до 233 рублей. Одной из причин такой ситуации называют аномальные погодные условия этой зимой. Кроме того, на продажи влияло большое количество праздничных дней, поскольку напиток чаще всего покупают в рабочие дни. Некоторые кофейни не выдержали конкуренции и закрылись. При этом эксперты указали, что в России стала популярной покупка горячего напитка в точках самообслуживания, где он продается по достаточно низким ценам.