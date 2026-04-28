Мясников объяснил опасность майских праздников

Нарушения режима питания и злоупотребления алкоголем в период майских праздников могут обернуться серьезными последствиями для желудочно-кишечного тракта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, традиционное для майских выходных сочетание чрезмерного употребления жирного мяса и спиртных напитков является мощнейшим фактором стресса для микроорганизмов, населяющих кишечник человека.

Большое количество мяса, часто жирного мяса, вместе с алкоголем — определенный удар по микробиому. У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке, — предупредил доктор.

