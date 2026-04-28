28 апреля 2026 в 20:30

Мясников объяснил опасность майских праздников

Мясников: шашлыки и алкоголь на майские праздники грозят расстройством ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нарушения режима питания и злоупотребления алкоголем в период майских праздников могут обернуться серьезными последствиями для желудочно-кишечного тракта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, традиционное для майских выходных сочетание чрезмерного употребления жирного мяса и спиртных напитков является мощнейшим фактором стресса для микроорганизмов, населяющих кишечник человека.

Большое количество мяса, часто жирного мяса, вместе с алкоголем — определенный удар по микробиому. У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке, — предупредил доктор.

Ранее сообщалось, что май станет месяцем нестабильных погодных условий почти во всех российских регионах. При этом обойдется без заморозков и снегопадов. В Москве первые майские выходные будут переменчивы: после дождливого 1 мая ожидается облачная погода без осадков. Специалисты добавили, что температура будет повышаться.

Генерал Лапин возвращается: зачем Герой России идет в Госдуму
ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне
Путин назвал главную особенность российской экономики
«В третьем колене иногда»: Путин о неожиданном эффекте западных санкций
«Самым жестким образом»: Путин дал поручения перед выборами
«Пытаются помешать»: Путин высказался о выборах на Украине и в Донбассе
«Перезапустили»: PR-директор предрек новый виток конфликта Бони и Соловьева
«Отсюда и ставка на террор»: Путин указал на агонию ВСУ
Путин раскрыл, что ему доложил Кондратьев по Туапсе
Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов
Политолог объяснил, каким путем Молдавия надеется попасть в ЕС
Аналитик озвучил необычную версию выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Сын Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону СВО
МИД ОАЭ прервал молчание после сообщений о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+
Купюра номиналом 1000 рублей взорвалась в паре метров от ребенка в Москве
Мясников объяснил опасность майских праздников
Главу центра при ДОСААФ в Петербурге обвинили в хищении 100 млн рублей
«Можете в это поверить?»: Трамп двумя шутками осадил Карла III
Силы ПВО сорвали атаку противника в трех регионах
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

