В Европе рассмотрели вопрос о лишении Зеленского важного ордена

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не принял решения о возможном лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики, сообщил в соцсети X пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич. Решение, по его словам, будет принято позднее.

Сегодня состоялось заседание капитула (совета ордена. — NEWS.ru) ордена Белого орла по вопросу об ордене, присвоенном <…> Владимиру Зеленскому. Капитул представил свое заключение присутствовавшему на заседании президенту Республики Польша Каролю Навроцкому. Президент примет решение в надлежащее время , — сказано в сообщении.

Вопрос о лишении Зеленского ордена был вынесен на рассмотрение после присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Польшей и Украиной.

Ранее канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что республика открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной. Она, как заявлено, призвана обеспечить современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы.