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08 июня 2026 в 14:50

Врач ответила, чем опасно чрезмерное употребление шашлыка

Врач Тарасова: чрезмерное употребление шашлыка перегружает систему ЖКТ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Чрезмерное употребление шашлыка приводит к перегрузке системы ЖКТ, рассказала Readovka.news кандидат медицинских наук доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. Она отметила, что безопасное количество жаренного на мангале мяса составляет 70 граммов.

Специалист объяснила, что порции весом 200–300 граммов могут вызвать вздутие живота и нарушение пищеварения. Она посоветовала есть шашлык не чаще одного или двух раз в неделю.

Тарасова отметила, что регулярное употребление жареного мяса повышает риск развития колоректального рака, подагры, жирового гепатоза и сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, лучше использовать нежирные сорта мяса и натуральные маринады.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что мясо не первой свежести достаточно легко определить визуально. По словам эксперта, его отличают в первую очередь отсутствие упругости, липкая текстура и неприятный запах.

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