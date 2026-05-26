26 мая 2026 в 11:39

Врач перечислила главные признаки несвежего мяса для шашлыка

Терапевт Чернышова: испорченное мясо можно определить по запаху и текстуре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мясо не первой свежести достаточно легко определить визуально, сообщила NEWS.ru врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова. По словам эксперта, его отличают в первую очередь отсутствие упругости, липкая текстура и неприятный запах.

Неприятный запах, липкая текстура, изменение цвета, отсутствие упругости, когда нажимаешь на мясо и ямка от пальца не восстанавливается, — это признаки неправильного продукта. Лучше мариновать его самому, купив кусок свежего, качественного мяса, — сказала Чернышова.

Врач добавила, что не нужно приобретать мясо, продающееся на обочинах дорог, и у случайных торговцев. Санитарный контроль очень важен, в крупных торговых сетях от гарантирован, объяснила специалист.

Ранее нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина заявила, что температура тела может повышаться при отравлении шашлыком. По ее словам, боль в животе после употребления данного блюда является одной из самых частых жалоб в сезон пикников. Симптомы отравления развиваются быстро — в течение нескольких часов после еды, уточнила Желянина.

Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
