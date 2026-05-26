Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии

Адвокат митрополита Илариона заявил, что его допрос в Чехии прошел в соответствии с правилами, передает Telegram-канал иерарха. По словам защитника, весь процесс был корректным.

Во время допроса, который вели судья, прокурор и двое сотрудников полиции, присутствовали российский консул и адвокат. Защита отмечала, что любые замечания относительно формулировок и переводов оперативно вносились в протокол.

По информации, распространенной через канал, количество заданных вопросов было небольшим. При этом ключевые моменты дела остаются неясными. В частности, не установлены происхождение найденных предметов, источник анонимного письма, а также порядок проведения досмотра и сохранность возможных улик. Защита категорически отрицает причастность митрополита Илариона к незаконному обороту или перевозке запрещенных веществ.

Ранее в Telegram-канале митрополита сообщалось, что он останется под стражей как минимум до получения результатов экспертиз. Окончательное процессуальное решение в понедельник, 25 мая, принято не было.

24 мая чешская полиция задержала настоятеля храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Силовики заявили, что нашли в его машине «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Однако и сам митрополит, и его представители отвергли обвинения, обратив внимание на странности в действиях стражей порядка.