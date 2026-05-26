26 мая 2026 в 12:29

Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью

Эколог Усманов: при встрече с летучей мышью нельзя паниковать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При встрече с летучей мышью нельзя паниковать и пытаться навредить животному — этот зверь не агрессивен и не нападает на человека целенаправленно, рассказал эколог Тимур Усманов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он призвал не уничтожать этих рукокрылых, а беречь их, поскольку они играют важную роль в экосистеме, уничтожая вредителей.

Встреча с летучей мышью в городской среде или на даче — явление нередкое, особенно в период сезонных миграций и похолоданий. На территории Московского региона обитают виды, которые не агрессивны и не нападают на человека целенаправленно. Главная задача — не навредить ни животному, ни себе. Летучие мыши являются неотъемлемой частью подмосковной экосистемы и за одну ночь уничтожают сотни комаров и вредителей. В случае встречи ваша задача — разойтись с ними цивилизованно, — посоветовал Усманов.

Он добавил, что если животное залетело в помещение, нужно закрыть все двери и настежь открыть окна. В случаях, когда зверек не улетает самостоятельно, можно надеть плотные перчатки, накрыть его коробкой или тканью и аккуратно вынести на улицу в сумерках или темное время суток. Животное категорически нельзя подбрасывать в воздух — лучше посадить его на ствол дерева или возвышенность.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что в случае укуса уличной птицы нужно обработать рану антисептиком, если царапина поверхностная. Специалист подчеркнул, что при глубоких повреждениях следует обратиться в травмпункт.

Общество
экологи
животные
звери
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

