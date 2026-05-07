Врач подсказал, что делать при укусе уличной птицы Врач Вознесенский: при укусе уличной птицы нужно обработать рану

В случае укуса уличной птицы нужно обработать рану антисептиком, если царапина поверхностная, посоветовал врач-инфекционист доцент РУДН Сергей Вознесенский. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что при глубоких повреждениях следует обратиться в травмпункт.

При поверхностной царапине достаточно антисептика. При глубоком ранении — прямая дорога в травмпункт. Там промоют, наложат асептическую повязку. Самое опасное — столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. Если у вас была рана, в которой могут создаться безвоздушные условия, и вы не привиты от столбняка последние 10 лет — нужна противостолбнячная сыворотка и анатоксин, — объяснил Вознесенский.

Врач обратил внимание, что не надо дожидаться тошноты и температуры. По его словам, признаки заражения не всегда проявляются моментально, а инкубационный период может составить вплоть до одной недели.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что единственным эффективным способом избежать смертельного заболевания бешенством являются профилактические прививки. Успех лечения напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью.