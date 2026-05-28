В ФСБ рассекретили антироссийские планы НАТО в Балтийском море

Страны НАТО расширяют практику ограничения судоходства в Балтийском море для судов, которые заходят в российские порты, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете». По его словам, цель таких действий — помешать морской экономической деятельности РФ в регионе и заставить судовладельцев отказаться от использования российских портов.

Подобная практика по ограничению свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты, действительно расширяется, — отметил Кулишов.

Он добавил, что сейчас европейские государства ищут правовые основания для создания искусственных ограничений на морскую экономическую деятельность России. Вбросы о якобы связанном с Москвой «теневом флоте», подчеркнул он, используются как повод для остановки, досмотра и задержания судов, перевозящих грузы в интересах России. При этом попытки Эстонии и Финляндии расширить границы национальных вод в Финском заливе противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, заключил Кулишов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нагнетанию обстановки в Балтийском море в последние месяцы способствует деятельность военного флота стран НАТО, а не России. Так он прокомментировал сообщения, что большой противолодочный корабль «Североморск» якобы был замечен у берегов Германии в Балтийском море.