12 мая 2026 в 12:52

В Кремле раскрыли, из-за чего нагнетается обстановка в Балтийском море

Песков: нагнетанию обстановки в Балтийском море способствуют действия флота НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нагнетанию обстановки в Балтийском море в последние месяцы способствует деятельность военного флота стран НАТО, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения, что большой противолодочный корабль «Североморск» якобы был замечен у берегов Германии в Балтийском море.

Что касается безопасности на Балтике, то, наверное, нагнетанию напряженности в большей степени здесь способствует в последние месяцы деятельность как раз военного флота стран НАТО, а не Российской Федерации, — подчеркнул Песков.

Ранее экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что Прибалтика используется НАТО как полигон для отработки методов информационной войны против России. Он отметил, что в регионе параллельно усиливается военная и инфраструктурная подготовка.

До этого Минобороны Литвы объявило о строительстве нового военного полигона недалеко от границы с Россией и Белоруссией для укрепления обороны так называемого Сувалкского коридора. Объект появится в Капчяместисе, а существующая база в Таураге рядом с Калининградской областью будет расширена.

