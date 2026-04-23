23 апреля 2026 в 15:48

НАТО построит полигон на границе с Россией

В Литве построят новый полигон НАТО на границе с Россией и Белоруссией

Минобороны Литвы объявило о строительстве нового военного полигона недалеко от границы с Россией и Белоруссией для укрепления обороны так называемого Сувалкского коридора, сообщила пресс-служба ведомства. Объект появится в Капчяместисе, а существующая база в Таураге рядом с Калининградской областью будет расширена.

Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников по НАТО в сложных условиях безопасности, — заявили в ведомстве.

По данным агентства Bloomberg, новый полигон будет находиться в распоряжении как литовских вооруженных сил, так и немецкой танковой бригады, чья численность к концу 2027 года должна достигнуть 5 тыс. военнослужащих. Первые учения на объекте запланированы на 2028 год.

Стратегическая цель маневров — обеспечить защиту единственного сухопутного маршрута НАТО, соединяющего страны Прибалтики с Альянсом. При этом строительство базы уже вызвало напряженность в отношениях с местными жителями, которые опасаются негативного воздействия на окружающую среду и экспроприации частных земель.

Ранее сообщалось, что Польша и Франция намерены отработать нанесение ядерных ударов по Белоруссии и России в ходе масштабных маневров, которые пройдут над Балтийским морем и северной частью польской республики.

