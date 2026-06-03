На ПМЭФ раскрыли прежде неизвестные детали о новой модели часов для Путина

В новой модели часов для президента России Владимира Путина, которые изготавливает Императорская Петергофская фабрика, появится специальный календарь, сообщили на стенде компании с Петербургского международного экономического форума. В аксессуаре для российского лидера хотят сохранить черный агат, передает Lenta.ru.
Других подробностей об изделии участники форума не привели. Известно, что речь идет о новой версии часов для главы государства, но конкретные характеристики и сроки выпуска не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на одном из стендов ПМЭФ-2026 установили игровой автомат, где можно выиграть плюшевых зайчиков и мишек. Для этого посетителям предлагают проголосовать за спасение вымирающих видов, занесенных в Красную книгу.
До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам. По его словам, очищенной экономики не существует, и соприкосновение с политическими проблемами неизбежно.