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03 июня 2026 в 15:07

На ПМЭФ раскрыли прежде неизвестные детали о новой модели часов для Путина

Императорская Петергофская фабрика добавит календарь в новые часы для Путина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В новой модели часов для президента России Владимира Путина, которые изготавливает Императорская Петергофская фабрика, появится специальный календарь, сообщили на стенде компании с Петербургского международного экономического форума. В аксессуаре для российского лидера хотят сохранить черный агат, передает Lenta.ru.

Других подробностей об изделии участники форума не привели. Известно, что речь идет о новой версии часов для главы государства, но конкретные характеристики и сроки выпуска не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на одном из стендов ПМЭФ-2026 установили игровой автомат, где можно выиграть плюшевых зайчиков и мишек. Для этого посетителям предлагают проголосовать за спасение вымирающих видов, занесенных в Красную книгу.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам. По его словам, очищенной экономики не существует, и соприкосновение с политическими проблемами неизбежно.

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