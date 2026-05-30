Закон о тишине в Благовещенске и Амурской области: правила 2026 года

Когда за стеной гремит музыка или сверлит перфоратор в неурочный час, это раздражает. Особенно если вы пришли с работы и хотите отдохнуть или у вас маленький ребенок, которому нужен дневной сон. В Амурской области, как и в других регионах, действует местный закон о тишине, который устанавливает часы, когда шуметь нельзя. В 2026 году эти правила остаются в силе. Разберемся по порядку, что разрешено, а что грозит штрафом.

Ночные и дневные часы тишины

Закон Амурской области об административной ответственности (№ 319-ОЗ) четко определяет периоды, когда нужно соблюдать покой. Ночью запрет на шум действует с 22:00 до 07:00 в будние дни, то есть с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье и в официальные праздники ночной отдых начинается в то же время — в 22:00, зато заканчивается на два часа позже, в 09:00.

Но есть еще и дневной «тихий час». Ежедневно, без выходных, с 13:00 до 15:00 тоже нельзя шуметь. Это время специально отвели для дневного сна малышей и отдыха пожилых людей. Получается, что в сутках есть три промежутка, когда закон требует полной тишины: ночное время (с разницей между буднями и выходными) и дневной перерыв.

Когда можно делать ремонт

Ремонт в многоквартирном доме — дело нужное, но шумное. Закон о тишине в Амурской области разрешает строительные и ремонтные работы, но только в определенные часы. Нельзя сверлить, долбить стены или переставлять мебель ночью: в будни — с 22:00 до 07:00, в выходные — с 22:00 до 09:00. Также запрещены любые громкие ремонтные работы в дневной «тихий час» — с 13:00 до 15:00.

Если сосед начинает сверлить в воскресенье в 08:00 или в обеденный перерыв, это нарушение и на него можно пожаловаться.

Какие действия считаются нарушением

Закон перечисляет многое. Это громкая музыка из колонок, телевизора или магнитолы, крики, свист, пение, игра на гитаре или другом инструменте. А также любые строительные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, если они создают шум. Даже лай собаки, если хозяин не принимает мер, может стать поводом для разбирательства.

Под запрет подпадает использование фейерверков, петард и другой пиротехники в населенных пунктах. Исключение — официальные праздничные мероприятия, согласованные с властями, а также новогодняя ночь. С 22:00 31 декабря до 06:00 1 января шуметь разрешено.

Размеры штрафов за нарушение тишины

Ответственность прописана в том же областном законе. Суммы штрафов за нарушение тишины в Амурской области зависят от статуса нарушителя и от того, в первый раз он попался или повторно.

Для обычных граждан первый штраф составляет от 500 до 2000 руб. Если человек в течение года снова нарушил тишину, сумма вырастает до 2000–4000 руб. Должностные лица платят больше. За первое нарушение — от 1000 до 4000 руб., за повторное — от 4000 до 7000 руб. Юридические лица, то есть организации, наказываются еще строже. Первый штраф — от 2000 до 5000 руб. Повторное нарушение обойдется в сумму от 6000 до 9000 руб.

Отдельно в законе прописана ответственность для владельцев автомобилей, которые не отключают вовремя сигнализацию. Если из-за этого нарушена тишина, владельца могут предупредить или оштрафовать.

Куда жаловаться на шумных соседей в Благовещенске

Сначала попробуйте поговорить с соседями. Часто человек не осознает, что мешает, и после вежливой просьбы шум прекращается. Если разговор не помог, действуйте через официальные инстанции.

Самый быстрый способ — вызвать полицию. Звоните по номеру 02 со стационарного телефона или 102 — с мобильного. Приехавший наряд составит протокол, и нарушителя оштрафуют. Очень важно звонить именно в тот момент, когда шум сильнее всего. Также можно обратиться к участковому уполномоченному. Его контакты есть на сайте местного отдела полиции или в управляющей компании. Участковый проведет беседу, а при повторных жалобах также составит протокол.

Помочь может и управляющая компания. Хотя у нее нет полномочий штрафовать, сотрудники могут провести разъяснительную работу с нарушителями.

Если ничего не помогает, подавайте жалобу в административную комиссию при городской администрации Благовещенска. Коллективная жалоба от нескольких соседей имеет больше шансов на быстрое рассмотрение.

Как правильно зафиксировать нарушение

Чтобы ваша жалоба не осталась без внимания, нужно доказать факт шума. Самый надежный способ — сделать аудиозапись или видеозапись, на которой отчетливо слышен шум, видна дата и время, а также понятно, из какой квартиры или с какой стороны идет звук.

Если есть свидетели — соседи, которые тоже страдают от шума и готовы это подтвердить, запишите их имена и телефоны. При вызове полиции постарайтесь, чтобы наряд приехал в момент активного шума. Сотрудники сами зафиксируют нарушение. Подавая письменное заявление в полицию или администрацию, составляйте его в двух экземплярах. Один оставляйте себе с отметкой о принятии. Это поможет потом отследить, как продвигается дело.

Тишина в собственном доме — это не прихоть, а ваше законное право. Закон о тишине в Амурской области в 2026 году защищает жителей от шумных соседей. Не бойтесь отстаивать свои права, действуйте спокойно и по правилам, и тогда порядок будет восстановлен.

