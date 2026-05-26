Арендаторам ответили, можно ли делать самовольно ремонт в съемном жилье

Ремонт в арендованной квартире без разрешения собственника может привести к штрафу, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, самовольно можно вносить только незначительные изменения, например, заменить лампочку.

Любые изменения в съемной квартире, которые выходят за рамки повседневных мелочей, требуют согласия хозяина. Если начать действовать без спроса, последствия могут оказаться весьма ощутимыми для кошелька. За самовольную перепланировку или порчу жилого помещения КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Речь не идет о совсем небольших делах вроде замены перегоревшей лампочки или подклеивания края отошедших обоев. Такие работы считаются текущим ремонтом, и на них разрешение собственника не нужно. Обязанность поддерживать жилье в исправном состоянии как раз лежит на нанимателе, если иное не прописано в договоре, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что ответственность наступает, когда ремонтные работы изменяют внешний вид помещения и связаны с улучшениями, которые невозможно взять с собой. По словам эксперта, даже если новые обои выглядят более привлекательно, самостоятельная замена интерьера без разрешения владельца недопустима.

Если же планы связаны со сносом стен или переносом дверных проемов, то без одобрения собственника и специального проекта начинать стройку нельзя. Подобные действия, на мой взгляд, квалифицируются уже как перепланировка либо реконструкция. Наниматель отвечает за любой вред, нанесенный имуществу, и при завершении аренды закон обязывает вернуть квартиру в прежнем состоянии с учетом естественного износа. Посторонние отверстия в стенах или содранные обои к нормальному износу не относятся. Собственник вправе потребовать либо восстановить все за свой счет, либо компенсировать ремонт, — заключил Бондарь.

Ранее директор по продажам Елена Фирсова предупредила, что покупка жилья без отделки может обернуться дополнительными расходами. По ее словам, в таком случае есть риск резкого роста цен на материалы и услуги.