Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 17:33

Арендаторам ответили, можно ли делать самовольно ремонт в съемном жилье

Эксперт ЖКХ Бондарь: самовольный ремонт в съемной квартире грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ремонт в арендованной квартире без разрешения собственника может привести к штрафу, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, самовольно можно вносить только незначительные изменения, например, заменить лампочку.

Любые изменения в съемной квартире, которые выходят за рамки повседневных мелочей, требуют согласия хозяина. Если начать действовать без спроса, последствия могут оказаться весьма ощутимыми для кошелька. За самовольную перепланировку или порчу жилого помещения КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Речь не идет о совсем небольших делах вроде замены перегоревшей лампочки или подклеивания края отошедших обоев. Такие работы считаются текущим ремонтом, и на них разрешение собственника не нужно. Обязанность поддерживать жилье в исправном состоянии как раз лежит на нанимателе, если иное не прописано в договоре, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что ответственность наступает, когда ремонтные работы изменяют внешний вид помещения и связаны с улучшениями, которые невозможно взять с собой. По словам эксперта, даже если новые обои выглядят более привлекательно, самостоятельная замена интерьера без разрешения владельца недопустима.

Если же планы связаны со сносом стен или переносом дверных проемов, то без одобрения собственника и специального проекта начинать стройку нельзя. Подобные действия, на мой взгляд, квалифицируются уже как перепланировка либо реконструкция. Наниматель отвечает за любой вред, нанесенный имуществу, и при завершении аренды закон обязывает вернуть квартиру в прежнем состоянии с учетом естественного износа. Посторонние отверстия в стенах или содранные обои к нормальному износу не относятся. Собственник вправе потребовать либо восстановить все за свой счет, либо компенсировать ремонт, — заключил Бондарь.

Ранее директор по продажам Елена Фирсова предупредила, что покупка жилья без отделки может обернуться дополнительными расходами. По ее словам, в таком случае есть риск резкого роста цен на материалы и услуги.

Общество
квартиры
штрафы
ремонт
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии
«Проверяют»: герой РФ об объявлении опасности БПЛА под Калининградом
Сон, свет и ткань: как интерьер влияет на качество отдыха
Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин
Появились подробности разговора Лукашенко и Макрона
«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева
Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой
Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани
В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса
«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ
Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя
«Планы расписаны на год вперед»: продюсер о жизни Калюжного после армии
В Армении «впали в панику» после заявлений Медведева и Шойгу
МИД Германии вызвал посла России после обращения Москвы
Тело подростка обнаружили в реке на Ямале
Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации
Дерево убило подростка в Пермском крае
Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум
В Госдуме предположили, что могло бы помочь наступлению ВС РФ в Донбассе
Подросток на питбайке попал под машину и погиб
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.