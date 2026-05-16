Россиянам ответили, чем может обернуться покупка квартиры без отделки Директор по продажам Фирсова: жилье без отделки грозит непредсказуемыми тратами

Приобретение жилья без отделки может привести к непредвиденным расходам, заявила NEWS.ru директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова. По ее словам, в этом случае существует риск внезапного повышения цен на материалы и услуги.

Расходы после получения ключей от квартиры — важная статья, которую часто недооценивают. Чтобы не столкнуться с непредсказуемым ростом цен на материалы и работы, все больше покупателей делают выбор в пользу жилья с отделкой от застройщика. Это не только фиксирует стоимость ремонта на старте и экономит время, но и защищает от будущего удорожания строительных материалов и услуг. К тому же это позволяет сразу въехать в новое жилье без лишних хлопот и головной боли, — поделилась Фирсова.

Она подчеркнула, что зачастую значительные финансовые потери при приобретении недвижимости возникают из-за некачественной проверки юридической чистоты объекта и застройщика. По словам эксперта, на первичном рынке важным фактором является репутация и надежность девелопера, а также ясность и полнота документации. На вторичном, по ее словам, необходимо тщательно изучить историю владения.

Ранее архитектор Марина Павлова предупредила, что незаконная перепланировка квартиры может снизить ее стоимость на рынке. По ее словам, некоторые изменения, такие как снос несущих стен, невозможно узаконить с самого начала.