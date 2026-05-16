День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 07:00

Россиянам ответили, чем может обернуться покупка квартиры без отделки

Директор по продажам Фирсова: жилье без отделки грозит непредсказуемыми тратами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Приобретение жилья без отделки может привести к непредвиденным расходам, заявила NEWS.ru директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова. По ее словам, в этом случае существует риск внезапного повышения цен на материалы и услуги.

Расходы после получения ключей от квартиры — важная статья, которую часто недооценивают. Чтобы не столкнуться с непредсказуемым ростом цен на материалы и работы, все больше покупателей делают выбор в пользу жилья с отделкой от застройщика. Это не только фиксирует стоимость ремонта на старте и экономит время, но и защищает от будущего удорожания строительных материалов и услуг. К тому же это позволяет сразу въехать в новое жилье без лишних хлопот и головной боли, — поделилась Фирсова.

Она подчеркнула, что зачастую значительные финансовые потери при приобретении недвижимости возникают из-за некачественной проверки юридической чистоты объекта и застройщика. По словам эксперта, на первичном рынке важным фактором является репутация и надежность девелопера, а также ясность и полнота документации. На вторичном, по ее словам, необходимо тщательно изучить историю владения.

Ранее архитектор Марина Павлова предупредила, что незаконная перепланировка квартиры может снизить ее стоимость на рынке. По ее словам, некоторые изменения, такие как снос несущих стен, невозможно узаконить с самого начала.

Общество
квартиры
недвижимость
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Появились новые подробности о пожаре в Набережных Челнах
Адская жара до +34, заморозки, мокрый снег: погода в РФ с 18 по 24 мая
Россиянам ответили, чем может обернуться покупка квартиры без отделки
В России активизировались мошенники перед экзаменами в школах
Россиянам рассказали, как жить на проценты от вкладов и не работать
В Ростовской области отразили крупную атаку беспилотников ВСУ
Врач перечислила болезни, которые вызывает ожирение
ПВО сбила еще несколько беспилотников на подлете к Москве
Во Внуково ограничили все перелеты
Приставы открыли дело против Исинбаевой из-за долга
Российские военные рассказали о подземных лабиринтах ВСУ под Запорожьем
Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая
В Японии десятки человек погибли после принятия американского препарата
На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая
SHOT сообщил, что в Набережных Челнах вспыхнул склад с опасной продукцией
Росавиация ввела ограничения на работу сразу двух российских аэропортов
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.