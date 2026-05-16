Зоопсихолог назвала тревожную причину гиперактивности кошек

Чрезмерная активность кошки может указывать на проблемы с ее здоровьем, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Однако, по ее словам, зачастую повышенная энергичность питомца обусловлена позитивными переменами в его жизни.

При любом резком изменении поведения кошки стоит обратиться к ветеринару. Повышенная активность может быть связана с неврологическими нарушениями или неправильной работой щитовидной железы. Если питомец при этом не теряет аппетит, веселый и его энергичность выглядит естественной, а не лихорадочной, то, возможно, что-то в его жизни изменилось к лучшему. Например, открылся доступ к окну или появилась новая игрушка, — пояснила Капустина.

