Ветеринар предупредила о неожиданной опасности лазерных указок для питомцев

Ветеринар Фроленко: игры с лазерными указками провоцируют стресс у питомцев

Игры с лазерными указками провоцируют стресс у кошек и собак, рассказала «Газете.Ru» ветеринар Елена Фроленко. Кроме того, подобные инструменты могут навредить зрению питомцев.

Подобный интерактив пробуждает у домашних животных охотничий инстинкт, отметила Фроленко. При этом во время игры питомцы не могут поймать красную точку, что вызывает у них хроническую неудовлетворенность и стресс. К тому же случайное попадание луча грозит ожогом сетчатки и даже потерей зрения.

Для безопасной игры лучше ограничить время сеанса и направлять луч на игрушку, на которую питомец сможет напасть и завершить акт охоты. Специалист также посоветовала покупать для игр с собаками мячи, фрисби или нюхательные коврики. А для активностей с кошками подойдут удочки с перьями и головоломки с едой.

Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко заявила, что перед поездкой на дачу стоит проверить актуальность прививок питомца. Специалист подчеркнула, что также нужно регулярно обновлять защиту от клещей.

