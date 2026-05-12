Ветеринар предупредила о неожиданной опасности лазерных указок для питомцев Ветеринар Фроленко: игры с лазерными указками провоцируют стресс у питомцев

Игры с лазерными указками провоцируют стресс у кошек и собак, рассказала «Газете.Ru» ветеринар Елена Фроленко. Кроме того, подобные инструменты могут навредить зрению питомцев.

Подобный интерактив пробуждает у домашних животных охотничий инстинкт, отметила Фроленко. При этом во время игры питомцы не могут поймать красную точку, что вызывает у них хроническую неудовлетворенность и стресс. К тому же случайное попадание луча грозит ожогом сетчатки и даже потерей зрения.

Для безопасной игры лучше ограничить время сеанса и направлять луч на игрушку, на которую питомец сможет напасть и завершить акт охоты. Специалист также посоветовала покупать для игр с собаками мячи, фрисби или нюхательные коврики. А для активностей с кошками подойдут удочки с перьями и головоломки с едой.

