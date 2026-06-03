Турэксперт объяснила, как получить выплаты при повреждении техники в отеле

Сотрудники отеля обязаны возместить ущерб за сломанную по их вине технику, заявила NEWS.ru генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова. По ее словам, в этом случае рекомендуется сделать снимки или видеозаписи поломки, а также попытаться найти свидетелей.

Поломки в отеле за границей могут испортить любой отпуск. В такой ситуации важно понимать, кто обязан компенсировать причиненный вред. В большинстве случаев, если вы повредили телефон, ноутбук или другую личную электронику в номере, администрация не несет за это ответственности. Гостиница отвечает за сохранность только тех вещей, которые были сданы в специальную камеру хранения. Однако ситуация меняется, если вред причинен по вине сотрудников или из-за неисправности оборудования. Например, если портье уронил ваш ноутбук, помогая с багажом, или из-за протечки трубы в номере залило планшет, отель обязан возместить ущерб, — поделилась Кодякова.

Она подчеркнула, что для получения компенсации необходимо собрать неопровержимые доказательства. По словам специалиста, сразу же следует сообщить о происшествии на ресепшен и потребовать составить акт. Эксперт пояснила, что документ, фиксирующий время, место и обстоятельства случившегося, станет ключевым аргументом.

Дополнительно сделайте фото и видео с места происшествия, найдите свидетелей из числа других гостей или персонала, которые могут подтвердить вашу версию. Важно помнить о сроках. Чек-листы по безопасности советуют действовать незамедлительно: зафиксировать повреждения лучше до выхода из номера и не покидать отель без копии акта. Если речь идет о турпоездке, вы также можете обратиться за помощью к туроператору. Согласно последним изменениям в законодательстве, он обязан оказывать содействие в решении проблем, возникших во время поездки, — добавила Кодякова.

Она отметила, что если отель отказывается предоставить добровольную компенсацию, ущерб можно попытаться взыскать через суд. Однако, по словам эксперта, при этом важно учитывать международное право и законодательство страны, где прошел отпуск. В сложных случаях или при значительных суммах ущерба специалист порекомендовала обратиться к юристу.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аренда квартиры вместо отеля поможет сэкономить на отпуске. Для дополнительной экономии он порекомендовал следить за выгодными предложениями от авиакомпаний.