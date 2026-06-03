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03 июня 2026 в 17:53

Директора турфирмы в Бурятии задержали после гибели пяти туристов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Директора туристической фирмы задержали в Бурятии после гибели пяти туристов на Байкале, сообщила в Telegram пресс-служба СК России. Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в отсутствии разрешительных документов на перевозку.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России продолжается расследование уголовного дела по факту гибели пяти туристов на озере Байкал по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

По данным следствия, компания обвиняемой реализовала билеты на тур 15 человекам. При этом директор знала, что не может гарантировать безопасность клиентов, отмечают в ведомстве. Документов, разрешающих перевозку на лодке, у нее также не имелось.

Лодка опрокинулась 19 мая в районе скалы Черепаха. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать превышение допустимого количества людей на судне. Согласно технической документации с сайта изготовителя, модель вмещает не более 10 человек.

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